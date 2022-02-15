Навальный отказался признавать вину в мошенничестве и неуважении к суду

Алексей Навальный отказался признать в вину в мошенничестве со средствами, пожертвованными «Фонду борьбы с коррупцией» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), и в оскорблении суда, передаёт РИА Новости. Лефортовский суд Москвы 15 февраля начал процесс по новому уголовному делу против оппозиционера.

Вину не признаю в полном объёме, — сказал Навальный.

Оппозиционер добавил, что в материалах дела есть распечатки всех операций по банковским картам всей его семьи. Дело о неуважении к суду Навальный комментировать отказался, сочтя его абсурдным.

15 февраля Лефортовский суд Москвы начал в ИК-2 в Покрове выездное заседание по новому делу в отношении Алексея Навального. Обвинение намерено доказать совершение оппозиционером четырёх эпизодов мошенничества при руководстве ФБК и распределении средств, поступивших в виде пожертвований. По данным следствия, хищения производились по заранее разработанному плану, а прикрытием для сбора пожертвований, расходования их на личные цели и ведения экстремистской деятельности было в том числе участие Навального в выборах президента РФ.

Гособвинитель также заявил, что Навальный похитил около 2,7 млн рублей у четырёх граждан, пожертвовавших деньги на борьбу с коррупцией.

В рамках другого дела, объединённого с предыдущим в одно производство, Навального обвинили в умышленном и демонстративном неуважении к суду. Это дело связано с оскорблением судьи Веры Акимовой, которая вынесла Навальному приговор за инцидент с ветераном Великой Отечественной войны Игнатом Артёменко. Также оскорблёнными Навальным себя посчитали прокурор Фролова и семья ветерана Артёменко.