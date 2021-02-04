Навальный отказался признавать свою вину по делу о клевете

https://static.news.ru/photo/15c91628-6793-11eb-9864-96000091f725_660.jpg Фото: Бабушкинский суд

Осуждённый на 3,5 года лишения свободы оппозиционный политик Алексей Навальный отказался признавать себя виновным по делу о клевете в адрес ветерана. Заседание проходит в пятницу, 5 февраля, в Бабушкинском суде Москвы.

Ещё одно дело в отношении Навального было возбуждено из-за комментариев оппозиционера к видео, на котором ветеран Игнат Артёменко выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ. В конце августа суд приостановил дело, так как политик в это время находился в Германии.

В ходе заседания прокурор заявил, что Навальный сознательно высказал о ветеране сведения, которые порочат его честь и достоинство. По словам обвинителя, эти данные повлекли моральное страдание и не имели к истине никакого отношения.

Сам оппозиционер, который проведёт в колонии 2 года и 8 месяцев по делу «Ив Роше», сказал, что ветерана не знает. По поводу родственников пожилого мужчины Навальный заметил, что они торгуют им, «как куклой». Судья спросила, признаёт ли политик свою вину.

Конечно нет, — ответил Навальный.

Ранее, как писал NEWS.ru, арестованный оппозиционер Алексей Навальный в процессе рассмотрения дела о клевете, проходящего 5 февраля в здании Бабушкинского суда Москвы, потребовал, чтобы ветерану позволили лечь и снять маску.

Пожилой мужчина участвует в заседании по видеосвязи. Он находится дома, однако его всё равно заставили надеть маску. Как сказала судья, «санитарные нормы едины для всех».