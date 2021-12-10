Навальный оказался популярнее Моргенштерна, но не Путина

Пользователи «ВКонтакте» в 2021 году чаще всего упоминали президента России Владимира Путина (13,05 млн упоминаний), оппозиционера Алексея Навального (4,45 млн), южнокорейскую группу BTS (2,2 млн) и рэпера Моргенштерна (2,01 млн). Также в топ-10 персон вошли президент Украины Владимир Зеленский, экс-президент США Дональд Трамп, президент Белоруссии Александр Лукашенко, актриса Ольга Бузова, поп-группа Artik & Asti и боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, сообщает пресс-служба соцсети.

Темами года для интернет-пользователей стали коронавирус, вакцинация и самоизоляция. Замыкают пятёрку самых популярных протесты и QR-коды.

Также важными для россиян оказались как общественно-политические события, так и культурные. Пользователи «ВКонтакте» обсуждали выборы в Госдуму, перепись населения и газопровод «Северный поток», а параллельно с этим — «Оскар», Евровидение, игру Cyberpunk 2077 и сериал «Игра в кальмара». Вызывали интерес спорт (Евро-2020, Олимпийские игры) и тема биткоина.

Возросло внимание к космосу: в специальную номинацию «Просто космос» попали актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, которые начали съёмки фильма «Вызов» на борту международной космической станции. Говорили пользователи и про Илона Маска, его SpaceX и другие проекты.

Ранее «ВКонтакте» заявила, что Роскомнадзор снова привлекает соцсеть к административной ответственности за неудаление запрещённой информации — в том числе не принадлежащей ей. Так, в материалах есть YouTube-ролики, которые не размещены на серверах «ВКонтакте», а встроены с другого ресурса.