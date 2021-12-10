Навальный оказался популярнее Моргенштерна, но не Путина

Пользователи «ВКонтакте» в 2021 году чаще всего упоминали президента России Владимира Путина (13,05 млн упоминаний), оппозиционера Алексея Навального (4,45 млн), южнокорейскую группу BTS (2,2 млн) и рэпера Моргенштерна (2,01 млн). Также в топ-10 персон вошли президент Украины Владимир Зеленский, экс-президент США Дональд Трамп, президент Белоруссии Александр Лукашенко, актриса Ольга Бузова, поп-группа Artik & Asti и боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, сообщает пресс-служба соцсети.
Темами года для интернет-пользователей стали коронавирус, вакцинация и самоизоляция. Замыкают пятёрку самых популярных протесты и QR-коды.
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Возросло внимание к космосу: в специальную номинацию «Просто космос» попали актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, которые начали съёмки фильма «Вызов» на борту международной космической станции. Говорили пользователи и про Илона Маска, его SpaceX и другие проекты.
Ранее «ВКонтакте» заявила, что Роскомнадзор снова привлекает соцсеть к административной ответственности за неудаление запрещённой информации — в том числе не принадлежащей ей. Так, в материалах есть YouTube-ролики, которые не размещены на серверах «ВКонтакте», а встроены с другого ресурса.