Навальный о неявках в полицию: «Я был в коме»

https://static.news.ru/photo/a9d5e036-6562-11eb-9f90-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Оппозиционер Алексей Навальный объяснил свои неявки в полицию тем, что находился в коме. По его словам, по мере выздоровления ФСИН была уведомлена о том, почему он не мог приходить в органы и отмечаться.

Прокурор попросила Навального подтвердить утверждение о том, что с 23 августа в период лечения в немецкой клинике ФСИН его не беспокоила.

Извините, я был в коме. Меня, при всем уважении к ФСИН, тогда не сильно она беспокоила. Меня вообще ничего тогда не беспокоило. Но стоило мне прийти в себя, я ходить ещё не мог, я сразу подумал, ах, как же там моя любимая комиссия, и сразу попросил адвоката отправить туда письмо, — ответил оппозиционер на вопрос прокурора во время слушания его дела.

Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву 20 августа. Два дня он находился в омской клинике, а после стабилизации его состояния оппозиционера по просьбе родственников перевезли в немецкую клинику Charité, где он проходил лечение до 23 сентября, а затем был выписан.

Блогер имеет два условных срока: один — по делу «Кировлеса», второй — по делу «Ив Роше». По последнему делу он должен был отмечаться в российской полиции, однако уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции и отказывался исполнять требования суда, пока находился в Германии, заявили во ФСИН.

17 января Навальный вернулся в Россию и был задержан после прохождения паспортного контроля в аэропорту Шереметьево. На следующий день его арестовали на 30 суток. Блогеру могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 2 февраля проходит судебное заседание, где решается этот вопрос.

Как писал NEWS.ru, адвокат Навального Вадим Кобзев заявил, что тот не скрывался от контроля ФСИН. По его словам, обвинять блогера в розыск было незаконно, поскольку всем было известно, что он находился на лечении в Германии и не скрывался от контроля. Адвокат пояснил, что в своём уведомлении для ФСИН Навальный указал, что по состоянию на 23 ноября 2020 года находился на амбулаторном лечении. Но инспекторы ФСИН прочли пару абзацев этого уведомления и далее ничего не хотят знать, считает Кобзев.