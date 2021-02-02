Навальный не признал себя виновным в нарушениях по делу «Ив Роше»

https://static.news.ru/photo/8afd7990-6570-11eb-af90-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Оппозиционный блогер и политик Алексей Навальный в ходе судебного заседания не признал вину в нарушении условий испытательного срока как условно осуждённого по уголовному делу «Ив Роше».

Приговором суда была установлена моя обязанность явиться в инспекцию два раза в месяц, я ходил два раза в месяц. Пять лет два раза в месяц, — ответил Навальный на вопрос стороны обвинения, действительно ли он не являлся в уголовно-исполнительную инспекцию шесть раз до августа прошлого года.

По словам Навального, он отмечался в инспекции два раза в месяц, как это предусматривают условия испытательного срока, при этом он подчеркнул, что ему трижды изменяли дни, когда он должен был отмечаться. Блогер также отрицает, что указывал крайней датой своего лечения в немецкой клинике 23 сентября.

Вы понимаете, что есть стационарное, а есть амбулаторное лечение? Вы выбрасываете слово стационарный. Да, я указывал эти даты, — заявил подсудимый.

В столице 2 февраля проходит выездное заседание Симоновского суда в Мосгорсуде, который может изменить приговор в отношении Навального, заменив условный срок на реальный. Решение суда можно ожидать в районе восьми вечера.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Как сообщал NEWS.ru, представитель ФСИН в ходе заседания суда по вопросу об изменении меры пресечения Алексею Навальному по делу «Ив Роше» попросил суд приговорить подсудимого к 3,5 года колонии общего режима.