Навальный не появился по видеосвязи на заседании суда «Команда Навального»: Навальный не попал на заседание по рассмотрению апелляции

Фото: АГН «Москва»

Алексей Навальный

Telegram-канал «Команда Навального» сообщил, что осужденный Алексей Навальный утром 21 ноября не появился по видеосвязи во Владимирском областном суде, где должна была рассматриваться апелляционная жалоба. Авторы канала утверждают, что не знают, по какой причине Навального не вывели на заседание, а также не знают, где он находится.

По их словам, сотрудник ФСИН, который находился в здании суда, сказал, что Навального вывели с опозданием и сразу увели, потому что подошла очередь других заседаний. «Команда Навального» добавила, что адвокат с утра пытается попасть к нему в колонию.

Ранее Навальный в своем Telegram-канале сообщил, что перестал получать письма от своей супруги Юлии. По его словам, администрация ИК-6 перестала передавать ему послания от жены из-за содержащихся в них «признаков приготовления к преступлению».

Кроме того, осужденный рассказывал, что его выпустили из штрафного изолятора (ШИЗО) всего на одну ночь. По его словам, в 22-й раз его отправили в камеру для нарушителей режима из-за отказа отдать правоохранителям письменные принадлежности и покинуть свою комнату. Он добавил, что в отношении него применили физическую силу и что это произошло в течение одного дня четыре раза.