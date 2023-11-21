Навальный нашелся в штрафном изоляторе Навальный извинился перед судом за то, что его снова поместили в ШИЗО

Фото: АГН «Москва»

Алексей Навальный

Политик Алексей Навальный в своем Telegram-канале сообщил, что его снова поместили в штрафной изолятор (ШИЗО). Выйдя на связь по видео, он извинился перед Владимирским областным судом за невозможность участвовать в заседании, передает Telegram-канал SOTAvision (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Инстанция должна была рассматривать его жалобу по видеосвязи, но он не появился вовремя.

В колонии строгого режима я находиться никак не могу. <...> Следствие не хочет переводить меня в СИЗО, но и не хочет ездить ко мне куда-нибудь в Сибирь в колонию особого режима. Поэтому, как обычно, в отношении меня отменили нормы российского права и держат на старом месте. Постоянно в ШИЗО, конечно. Вот только что дали очередные 15 суток. 23-й раз, всего 266 дней, — сообщил Навальный.

Ранее Навальный сказал, что его выпустили из изолятора всего на одну ночь. По его словам, в 22-й раз его отправили в камеру для нарушителей режима из-за отказа отдать правоохранителям письменные принадлежности и покинуть свою комнату. Он добавил, что в отношении него применили физическую силу. По словам политика, в течение одного дня это произошло четыре раза.

До этого Навальный пожаловался на то, что его в очередной раз отправили в штрафной изолятор на 12 суток. Тогда он оказался в ШИЗО в 21-й раз. Поводом для перевода послужило обращение тюремного прапорщика, согласно которому Навальный унизил его достоинство при получении матраса.