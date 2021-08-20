Навальный написал колонку о борьбе с коррупцией для иностранных СМИ

Оппозиционер Алексей Навальный написал колонку о коррупции и борьбе с ней. Материал опубликовали британская The Guardian, французская Le Monde и немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Навальный уверен , что коррупция помогла ему спастись от отравления. Он отметил, что мировые лидеры в своих мемуарах много пишут о решении главных проблем человечества, таких как война, бедность, оружие массового поражения, изменение климата и миграция, однако редко затрагивают коррупцию — как правило, речь о ней заходит при описании провалов.

Коррупция — очень некомфортный вопрос для обсуждения на мировых саммитах. Вы обсуждаете, к примеру, с [президентом РФ Владимиром] Путиным, Сирию и кибератаки. Все довольны, всем интересно. На брифинге по итогам каждому есть что сказать. А теперь представьте встречу с Путиным по вопросу коррупции. Сам её факт — переход на личности. Всё от начала до конца — некомфортная ситуация, — подчеркнул он.

Навальный уверен, что для искоренения коррупции нужна только политическая воля западных лидеров. Он предложил план из пяти пунктов. Навальный считает нужным выделить в отдельную категорию «страны, поощряющие коррупцию», для введения санкций против их властей. Кроме того, по его мнению, следует опубликовать всю документацию о взаимодействиях западных компаний с организациями из стран коррупционного риска. Также он призвал ввести санкции против бизнесменов из окружения российского президента.

Кроме того, Навальный отмечает, что сейчас западные силовики «обеспечивают иностранным коррупционерам режим благоприятствования» и не расследуют преступления. Поэтому четвёртым пунктом его плана стало появление политической воли к борьбе с коррупцией. Пятым в списке стало предложение о создании международного органа по борьбе с «экспортом коррупции».

Ни денег, ни солдат, ни переустройства промышленности и мировой политики не нужно для того, чтобы начать действовать. Только политическая воля. К сожалению, это часто дефицитный ресурс, — заключил он.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным призвал российского президента освободить Алексея Навального.

Оппозиционер был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии.