Навальный на суде передал привет своим подписчикам в Twitter

https://static.news.ru/photo/0c5d6164-6d58-11eb-9ed4-96000091f725_660.jpg Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com

Политик Алексей Навальный в ходе судебного заседания по делу о клевете передал привет своим подписчикам в социальной сети Twitter.

Прокурор спросила оппозиционера, есть ли у него канал в Telegram и как он называется. Тот ответил, что есть, передаёт корреспондент NEWS.ru.

[Называется] «Навальный», — ответил Навальный.

Политик отметил, что у него около 200 тысяч подписчиков. После этого обвинитель спросила, есть ли у него страница в Twitter.

Twitter у меня есть, я его очень-очень люблю. Пользуясь случаем, передаю привет всем подписчикам, — добавил он.

Политик отметил, что в на его странице в сервисе микроблогинга около 2 млн подписчиков.

Слушания начались утром 12 февраля 2021 года. NEWS.ru ведёт текстовый онлайн из зала суда.

В начале июня 2020 года в Интернете появился ролик телеканала RT, снятый в поддержку поправок в Конституцию. Участие в нём приняли известные личности. Среди них был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко.

Оппозиционер раскритиковал всех участников проекта, назвав их позором страны, холуями (устаревшее название лакея) и предателями. После этого, как сообщили родственники пожилого человека, тому стало плохо с сердцем из-за волнений, вызванных резонансом истории. 15 июня СК возбудил в отношении Навального дело о клевете.