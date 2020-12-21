Навальный лично спросил героя расследования, почему его не получилось убить

https://static.news.ru/photo/134ba7f2-438b-11eb-8fb0-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный лично позвонил одному из героев расследования о причастности сотрудников Федеральной службы безопасности к предполагаемому отравлению политика. Блогер смог связаться с мужчиной по имени Константин Кудрявцев. Он представился помощником секретаря Совета безопасности и бывшего директора ФСБ Николая Патрушева. Разговор предполагаемой жертвы с предполагаемым участником покушения длился 45 минут.

Навальный в ходе беседы попытался выяснить, почему же отравление не было доведено до конца — то есть до смерти оппозиционера. Кудрявцев же, в свою очередь, несколько раз повторил, что давал подписку о неразглашении. Однако в процессе разговора он всё же выдал некоторое количество компрометирующей его информации.

Так, к примеру, Кудрявцев сказал, что отравляющее вещество типа «Новичок» спецслужбы нанесли на нижнее бельё Навального. Оппозиционеру удалось выжить благодаря оперативным действиям пилота самолёта, в котором ему стало плохо, а также врачам, вколовшим будущему «берлинскому пациенту» атропин.

Кроме того, Кудрявцев рассказал, как спецслужбам в ходе проведения операции удалось «обходить» камеры видеонаблюдения.

Навальный в своём Telegram-канале заявил, что передаст запись разговора и имеющиеся материалы в правоохранительные органы.

Ранее в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что если бы представители российских спецслужб действительно хотели отравить оппозиционера Алексея Навального, они бы довели дело до конца. При этом он подтвердил, что спецслужбы «присматривают» за Навальным.

Как писал NEWS.ru, оппозиционер рассказал, что за последние два года его несколько раз пыталась убить группа сотрудников ФСБ. Он опубликовал имена и фотографии этих людей. По его словам, в ведомстве работает секретная группа, в которую входят врачи и химики. Они не только совершили несколько покушений на жизнь самого оппозиционера, но и один раз чуть не убили его жену Юлию.

По его словам, эти люди летали за ним во всех поездках по России. Некоторые передвигались на тех же самолётах, некоторые вылетали раньше. По версии политика, решение о его убийстве было принято после его объявления о намерении баллотироваться на пост президента в 2016 году.