Навальный хочет добиться официального расследования в РФ после новых фактов

https://static.news.ru/photo/53abb06a-3eb5-11eb-be6e-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

Российский оппозиционер Алексей Навальный намерен обратиться в СК РФ и ФСБ РФ в связи с публикациями в СМИ новых обстоятельств его якобы отравления. Политик месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа 2020 года. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву.

Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали из клиники. Он отмечал, что останется в Германии до полного восстановления, так как опасается, что при возвращении в Россию может не получить квалифицированной помощи, а власти запретят ему снова покинуть страну.

Я открываю уголовно-процессуальный кодекс [России], и я дохожу до статьи «Сообщение о преступлении». В соответствии со статьёй уголовно-процессуального кодекса мы делаем сообщение о преступлении, которое будет отправлено и в СК, и в ФСБ. Вы можете смеяться сколько угодно, но другой процедуры здесь не существует, — заявил Навальный в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он добавил, что собирается вернуться в РФ, так как это «его страна» и у него есть дела на родине. Он пояснил, что приедет в Россию, как только окончательно выздоровеет. Точные сроки назовут врачи.

Ранее Алексей Навальный рассказал, что за последние два года его несколько раз пытались убить группа сотрудников ФСБ. Он опубликовал имена и фотографии этих людей. По его словам, в ведомстве работает секретная группа, в которую входят врачи и химики. Они не только совершили несколько покушений на жизнь самого оппозиционера, но и один раз чуть не убили его жену Юлию, писал NEWS.ru.