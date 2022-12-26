Навальный будет судиться за право узнать свой диагноз

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Алексей Навальный

Отбывающий тюремный срок оппозиционер Алексей Навальный в Telegram-канале заявил, что будет через суд добиваться возможности увидеть свою медицинскую карту. Согласно публикации политика, вместо физического документа ему показали ксерокопию, на которой невозможно разобрать слова.

Вот сейчас буду судиться за право прочитать что-то в собственной медкарте. Жду момента, когда баланду в камеру начнут приносить только после жалобы в суд, — написал Навальный.

Он пожаловался на боли в спине и рассказал об уколах, которые не помогают. Оппозиционер отметил, что узнать диагноз у врача не смог.

Осматривает меня за пять минут и что-то пишет в медкарте. На очевидные вопросы типа какой диагноз, что она мне прописала и даже как ее фамилия и где она работает, женщина говорит: «Уведите его», — написал Навальный.

Ранее оппозиционер пожаловался, что к нему в штрафной изолятор (ШИЗО) снова подселили бездомного. По мнению политика, заселяя имеющего проблемы с гигиеной человека, начальство тюрьмы пытается оказать давление.

Кроме того, на очередном суде, где Навальный оспаривал заключение в штрафной изолятор, он заявил, что для него специально создают грязь в прогулочном дворике, чтобы заставлять его убираться. Оппозиционер пожаловался, что за отказ работать его переводят в ШИЗО.