Навальному не удалось отстоять право на тюремный жаргон

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Алексей Навальный

Верховный суд отклонил иск политика Алексея Навального о праве использовать тюремный жаргон, сообщает корреспондент «Медиазоны» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) из зала заседания. Ранее оппозиционеру пригрозили штрафным изолятором за то, что он употреблял бандитскую лексику.

Навальный отправлял администрации колонии запрос с просьбой предоставить полный перечень запрещенных слов. Оппозиционер объяснил, что сначала сотрудники ФСИН сказали, что такого списка не существует, а затем признали, что ориентируются на документ, который был создан в СССР в 1983 году. Работающие в колонии силовики назвали его секретным даже для суда.

Навальный пытался апеллировать к тому, что русский язык сформирован великими писателями, сталкивавшимися с криминальной средой, а любой образованный человек знает слова вроде «шконка» и «баланда».

4 августа Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по уголовному делу об экстремизме. Его обвинили по шести статьям: «Публичные призывы к экстремистской деятельности», «Финансирование экстремистской деятельности», «Реабилитация нацизма», «Вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий» и «Создание НКО, посягающей на права граждан РФ».

SOTA отмечала, что новый срок оппозиционного политика Алексея Навального в 19 лет по делу об экстремизме поглотит старый по обвинению в мошенничестве и неуважении к суду.