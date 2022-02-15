Навальному дали пообщаться с женой на заседании суда

В ходе технического перерыва на выездном заседании Лефортовского суда Москвы, проходящем в ИК-2 города Покрова Владимирской области, осуждённому оппозиционеру Алексею Навальному разрешили общение с супругой Юлией, передаёт Telegram-канал SHOT. 15 февраля в колонии слушаются дела против Навального о мошенничестве и неуважении к суду, которые ранее объединили в одно производство.

На опубликованных кадрах видно , как Навальный обнимает за плечи супругу, которая улыбается в ответ на его реплики.

Ранее сообщалось, что Юлию Навальную допустили на очередное заседание суда против оппозиционера. 14 февраля она опубликовала в Instagram пост, в котором потребовала разрешить присутствовать на заседании. Она также пожаловалась, что 16 февраля должно было состояться одно из четырёх положенных в год свиданий Навального с родственниками, но вместо этого супруги должны встречаться в суде.

Дело о мошенничестве возбудили против оппозиционера в конце декабря 2020 года. Навального обвиняют в растрате 356 млн рублей из средств, которые были пожертвованы Фонду борьбы с коррупцией (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Второе дело — о неуважении к суду — связано с оскорблением судьи Веры Акимовой, которая вынесла Навальному приговор за инцидент с ветераном Великой Отечественной войны Игнатом Артёменко. Изначально оба эпизода расследовали отдельно, но позже было принято решение объединить их в одно производство.