Навального выпустили из ШИЗО на одну ночь и отправили обратно Навальный сообщил, что его выпустили из ШИЗО только на одну ночь

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Алексей Навальный

Политик Алексей Навальный в своем Telegram-канале сообщил, что его выпустили из штрафного изолятора (ШИЗО) всего на одну ночь. По его словам, в 22-й раз его отправили в камеру для нарушителей режима из-за отказа отдать правоохранителям письменные принадлежности и покинуть свою комнату.

Из ШИЗО выпустили только на одну ночь и сразу снова дали 15 суток. <...> Итого 22-й ШИЗО и 251 сутки, — написал Навальный.

Он добавил, что в отношении него применили физическую силу. По словам политика, в течение одного дня это произошло четыре раза.

Ранее Навальный пожаловался на то, что его в очередной раз отправили в штрафной изолятор на 12 суток. Он отметил, что в ШИЗО оказался в 21-й раз. Поводом для перевода послужило обращение тюремного прапорщика, согласно которому Навальный унизил его достоинство при получении матраса.

До этого Навальный отказался явиться на заседание суда по иску к владимирской колонии, где он отбывает срок, поскольку у него отняли все письменные принадлежности, сообщил соратник оппозиционера Иван Жданов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Жданов уточнил, что после того как Навальный отказался выйти из камеры, силовики потащили его в кабинет к следователю.