Навального вернули в ШИЗО за отказ мыть забор

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Алексей Навальный

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному вновь продлили срок пребывания в штрафном изоляторе, передает корреспондент Sota.vision из здания суда. В публикации уточняется, что конфликт между сотрудником колонии ИК-6, лейтенантом Неймовичем, и Навальным возник после того, как последний отказался мыть забор. По мнению оппозиционера, сотруднику колонии не был дан приказ о том, что он должен мыть забор. Политик находится в ШИЗО уже 67 суток.

Лейтенант Неймович не мог меня ни вызвать, ни открыть мне дверь, ни обыскать меня. Все это должен делать другой человек. А контролировать мою работу мог только начальник отряда. Но всех этих людей заменил Неймович, который планомерно устраивает против меня провокации, — сказал Навальный в ходе судебного слушания.

Тем не менее, Ковровский районный суд счел законным заключение оппозиционера в ШИЗО на 14 суток за отказ мыть забор.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный по обвинению в многократных нарушениях испытательного срока по делу «Ив Роше». 22 марта Лефортовский суд Москвы вынес приговор Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Оппозиционера признали виновным по обоим пунктам и приговорили к девяти годам колонии строгого режима, штрафу в размере 1,2 млн рублей, а также к 1,5 года ограничения свободы.

В конце октября этого года Навальный сообщил, что Следственный комитет возбудил против него новое уголовное дело. В соцсетях он рассказал, что его обвинили в пропаганде терроризма и финансировании экстремистской деятельности.