Навального в третий раз отправили в ШИЗО

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Алексей Навальный

Оппозиционного политика Алексея Навального, отбывающего срок в колонии строгого режима, в третий раз отправили в штрафной изолятор (ШИЗО), сообщает Telegram-канал «Команда Навального». Уточняется, что основанием для этого послужило представление заключенного не по форме.

Вы будете смеяться, но я снова в ШИЗО, — сообщил Навальный.

Он пояснил, что в воскресенье вечером его выпустили из ШИЗО после пятидневного пребывание, а в понедельник днем снова поместили в изолятор, но уже на семь суток.

24 августа Навальный во второй раз попал в ШИЗО на пять суток за нарушение правил конвоирования. По его словам, оно было допущено, пока его вели в изолятор за предыдущий проступок, когда он не вовремя выполнил требование убрать руки за спину.

До этого оппозиционера поместили в изолятор за постоянно расстегнутую пуговицу на тюремной робе. ШИЗО он описал как «бетонную конуру», в которой жарко и почти нет воздуха, а железная койка пристегнута к стене с пяти утра до девяти вечера.

Ранее сообщалось, что в отношение ведущих YouTube-канала «Популярная политика», созданного соратниками Навального, возбудили уголовные дела по статьям о дискредитации Вооруженных сил России и оправдании терроризма. Следственный комитет назначил лингвистические экспертизы их высказываний о событиях на Украине.