Навального снова отправили в ШИЗО за плохую уборку двора Навальный рассказал, что его в 7 раз отправили в ШИЗО

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Алексей Навальный

Оппозиционный политик Алексей Навальный, который отбывает наказание в ИК строгого режима на территории Владимирской области, уже в седьмой раз отправился в штрафной изолятор (ШИЗО). На этот раз, как говорится об этом в соцсетях самого осужденного, он провинился в том, в частности, что плохо убирал во дворе. Таким образом, между двумя «походами» оппозиционера в ШИЗО прошло всего шесть дней. В прошлый раз он провел в изоляторе 14 суток.

Отдохнул шесть дней в отряде СУОН. Ну и все, хватит. А то расслабиться можно. Снова дают 11 суток ШИЗО, так как «плохо убирал прогулочный двор и оскорбил оперуполномоченного лейтенанта Неймовича, обратившись к нему „лейтенант Неймович“, а не по имени-отчеству», — пишет Навальный.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный по обвинению в многократных нарушениях испытательного срока по делу «Ив Роше». 22 марта Лефортовский суд Москвы вынес приговор Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Оппозиционера признали виновным по обоим пунктам и приговорили к девяти годам колонии строгого режима, штрафу в размере 1,2 млн рублей, а также к 1,5 года ограничения свободы.

В конце октября этого года Навальный сообщил, что Следственный комитет возбудил против него новое уголовное дело. В соцсетях он рассказал, что его обвинили в пропаганде терроризма и финансировании экстремистской деятельности.