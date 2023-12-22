Навального снова не вывели на заседания по его искам к колониям

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Алексей Навальный

Алексея Навального снова не вывели на заседания по его искам к колониям, сообщили его соратники в Telegram. Они отметили, что о местонахождении политика неизвестно уже 17 дней.

Сегодня у Навального должны были состояться два заседания по жалобам на ИК-6 в Мелехово, уточняет Telegram-канал «Осторожно, новости». 15 декабря во ФСИН подтвердили, что заключенного вывезли за пределы Владимирского региона. 12 декабря Telegram-канал Baza утверждал, что Навальный находится в Москве, где запланированы следственные мероприятия по делу о беспорядках в январе 2021 года. Позже соратники политика не смогли найти политика ни в одном из следственных изоляторов.

Владимирский областной суд направит в структуры ФСИН запросы для установления местонахождения Алексея Навального. Отмечается, что суду пришлось отложить рассмотрение апелляционных жалоб по делу оппозиционера к исправительной колонии № 6.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) 8 декабря сообщила, что адвокаты политика весь день простояли возле владимирских ИК-6 и ИК-7, но везде им отказали в посещении. Она отметила, что в тот же день политика не вывели в суд по видеосвязи из ИК-6. Сотрудник колонии объяснил это аварией, из-за которой в исправительном учреждении нет электричества.