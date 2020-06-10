Навального попросили привлечь к ответственности за оскорбление ветерана

https://static.news.ru/photo/b4ac8efc-abc1-11ea-bf9c-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генерал армии и член центрального штаба ОНФ Михаил Моисеев обратился в СК и Генпрокуратуру с просьбой о привлечении к ответственности российского политика-оппозиционера Алексея Навального за оскорбления ветерана Великой Отечественной войны, принявшем участие в телевизионном ролике о поправках в Конституцию. Об этом 11 июня сообщили представители пресс-службы ОНФ.

Навальный, как напомнил Моисеев, назвал ветерана «предателем». Это, в свою очередь, оскорбляет не только самого участника ВОВ, но и остальных фронтовиков. Генерал подчеркнул, что подобные случаи недопустимы в стране, народ которой победил фашизм.

Считаем, что в действиях Навального присутствует ряд признаков составов уголовного преступления, предусмотренных УК РФ. От лица участников и ветеранов ВОВ мы требуем привлечь его к уголовной ответственности по всей строгости закона и защитить честь и достоинство ветерана, — приводит РИА Новости заявление Моисеева.

Как ранее писал NEWS.ru, одному из участников ролика в поддержку поправок в Конституцию РФ стало плохо с сердцем, когда он узнал, как его назвал Навальный.

Отмечается, что речь идёт о 93-летнем ветеране Великой Отечественной войны Игнате Артёменко.