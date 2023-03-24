Навального отправили в ШИЗО за то, что он «неправильно представился»

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Алексей Навальный

Оппозиционера Алексея Навального отправили в штрафной изолятор (ШИЗО) за то, что он «неправильно представился», говорится в Telegram-канале политика. По его словам, разница между обычной и камерой для нарушителей режима содержания заключается в количестве книг и разрешенных напитках.

Мое роскошное и элитное почти двухмесячное пребывание в «хорошей» камере (кофе и две книжки) бессердечно прервано, и меня снова отправили в конец коридора в «плохую» камеру (кипяток и одна книжка). 15 суток ШИЗО — «неправильно представился», — говорится в сообщении.

Навальный иронично заметил, что «начальство не выдержало „Оскара“».

13 марта фильм «Навальный» канадского режиссера Дэниэла Роэра получил премию «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Лента повествует об отравлении оппозиционера, его лечении и возвращении в Россию.

31 декабря 2022 года Навального в десятый раз отправили в штрафной изолятор. По словам заключенного, его наказали за то, что он почистил зубы на 36 минут раньше положенного. В изоляторе он провел 15 суток.