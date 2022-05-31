Навального обвинили в разжигании ненависти к олигархам и чиновникам Навальный заявил, что его обвинили в разжигании ненависти к олигархам и чиновникам

Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Оппозиционеру Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о создании экстремистского сообщества, деятельность которого направлена на разжигание ненависти к чиновникам и олигархам, написал политик в социальных сетях. По его словам, за это ему причитаются 15 лет «надёжного стабильного бункера» в довесок к действующему приговору о девяти годах колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду.

Сегодня вот уже снова следователь прискакал и официально предъявил обвинение по новому делу. Я, оказывается, создал экстремистскую группу, чтобы разжигать ненависть к чиновникам и олигархам, — написал политик.

24 мая Мосгорсуд оставил в силе наказание в виде девяти лет лишения свободы для Навального. Сейчас он отбывает срок во Владимирской области в исправительной колонии № 2. Приговор был вынесен Лефортовским судом Москвы 22 марта. Обвинение запрашивало для оппозиционера 13 лет колонии и штрафу в 1,2 млн рублей.

В отношении него также возбуждено дело о растрате 356 млн рублей из средств, которые были пожертвованы ФБК (признан в России экстремистской организацией, деятельность запрещена). Навальный свою вину не признал и заявил о необоcнованности запрошенного наказания.