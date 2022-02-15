Навального обвинили в экстремизме и хищении пожертвований

Государственный обвинитель по новому делу в отношении Алексея Навального заявила о существовании сговора во главе с подсудимым, целью которого была незаконная смена власти, а также хищение пожертвований, поступавших на счета подконтрольных им юридических лиц, сообщает ТАСС. Кроме того, оппозиционера обвинили в неуважении к суду во время процесса об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

Обвинение намерено доказать, что Навальный совершил четыре эпизода мошенничества при руководстве Фондом борьбы с коррупцией (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и распределении средств, поступивших в виде пожертвований. По версии следствия, хищения производились по заранее разработанному плану, а прикрытием для сбора пожертвований, расходования их на личные цели и ведения экстремистской деятельности было в том числе участие Навального в выборах президента РФ.

Гособвинитель также заявил, что Навальный похитил около 2,7 млн рублей у четырёх граждан, пожертвовавших деньги на борьбу с коррупцией.

Потерпевшие, будучи введёнными в заблуждение Навальным и иными лицами, отправляли деньги на счета подконтрольных ему юридических лиц, которые позднее были похищены на личные цели и для ведения экстремистской деятельности, — сказала прокурор.

В рамках другого дела, объединённого с предыдущим в одно производство, Навального обвинили в умышленном и демонстративном неуважении к суду. Это дело связано с оскорблением судьи Веры Акимовой, которая вынесла Навальному приговор за инцидент с ветераном Великой Отечественной войны Игнатом Артёменко. Также оскорблёнными Навальным себя посчитали прокурор Фролова и семья ветерана Артёменко, в адрес которых подсудимый не стеснялся в выражениях. Фрагмент заседания, во время которого судья активно цитирует реплики Навального, опубликовал Telegram-канал Shot.

Дело о мошенничестве возбудили против оппозиционера в конце декабря 2020 года. Навального обвиняют в растрате 356 млн рублей из средств, которые были пожертвованы Фонду борьбы с коррупцией. Как сообщалось ранее, сперва эпизоды растраты и оскорбления суда расследовали отдельно, но перед подачей иска по обоим делам было принято решение объединить их в одно.