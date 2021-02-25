https://static.news.ru/photo/7f1ff560-777e-11eb-807b-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Оппозиционера Алексея Навального этапировали из СИЗО «Матросская Тишина», рассказал его адвокат Вадим Кобзев.

Алексей Навальный этапирован из СИЗО-1 ФСИН России, — написал он в Twitter.

При этом журналистам «Интерфакса» он рассказал , что узнал об этом, когда приехал в СИЗО на встречу со своим подзащитным.

Сегодня, когда я пришёл в СИЗО, чтобы встретится с Навальным, мне сообщили, что он убыл из СИЗО. Куда убыл, мне не сказали, скорее всего, в колонию, но возможно, ещё куда-то, — отметил юрист.

Другой адвокат оппозиционера Ольга Михайлова отметила, что защите не сообщили, куда везут их подзащитного.

Нам сообщили, что Навальный убыл из СИЗО, но в каком направлении, отказались сообщать. Мы ожидаем, что после прибытия о его месте нахождения сообщат родственникам, — сказала она ТАСС.

Она отметила, что такое поспешное этапирование нарушает сложившуюся практику.

Навальный был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево, куда прилетел при возвращении из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления нервно-паралитическим боевым веществом «Новичок». В результате московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии. Сейчас политик находится в московском СИЗО «Матросская Тишина».

17 февраля 2021 года адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что ЕСПЧ предписал Москве в качестве обеспечительной меры освободить оппозиционера из-под стражи. Она пояснила, что суд применил правило 39 регламента об обеспечительных мерах и они являются обязательными для исполнения. Применяются эти правила в случае, если заявителю грозит опасность. Как подчеркнула Михайлова, подобное решение «ЕСПЧ принял впервые и российские власти должны его исполнить», однако Россия отказалась исполнять это решение, писал NEWS.ru.