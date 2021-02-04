Навального доставили в суд для рассмотрения дела о клевете

https://static.news.ru/photo/bc00e43a-677a-11eb-8390-96000091f725_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Осуждённого на 3,5 года лишения свободы российского оппозиционного политика Алексея Навального в пятницу, 5 февраля, доставили в Бабушкинский суд. Инстанция будет рассматривать дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, в которой обвиняют блогера.

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил изменить Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года колонии. Оппозиционер проведёт в тюрьме два года и восемь месяцев, поскольку из указанного срока вычтется период его домашнего ареста. При этом на заседании суда находилось около 15 дипломатов.

Ещё одно дело в отношении Навального будет рассматриваться в Бабушкинском суде. Оно было возбуждено из-за комментариев оппозиционера к видео, на котором ветеран Игнат Артёменко выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ. В конце августа суд приостановил дело, так как Навальный в это время находился в Германии. Навальный обвиняется в клевете. В случае если его признают виновным, ему грозит штраф или обязательные работы, но не увеличение срока. Сам политик вину не признаёт.

К настоящему моменту оппозиционера уже доставили из СИЗО к Бабушкинскому суду. Он будет дожидаться начала суда в конвойном помещении.

Как ранее передавал NEWS.ru, адвокат Навального Ольга Михайлова заявила, что её подзащитный не может быть приговорён к реальному лишению свободы по уголовному делу о клевете.