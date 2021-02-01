Навального доставили в Мосгорсуд по вопросу замены ему наказания

https://static.news.ru/photo/f47e7db8-652c-11eb-83d7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оппозиционера Алексея Навального доставили в Мосгорсуд из СИЗО «Матросская тишина». Он уже находится в зале, где пройдёт выездное заседание Симоновского районного суда по вопросу о замене ему условного срока лишения свободы на реальный по делу «Ив Роше».

Поддержать оппозиционера пришли его супруга Юлия и адвокат Ольга Михайлова. В здании суда находится большое количество иностранных журналистов и дипломатов. Возле суда и на прилегающих к нему улицах усилены меры безопасности.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.

23 и 31 января в поддержку оппозиционера по всей стране прошли массовые акции протеста. На последнем митинге силовики задержали более пяти тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, заседание по делу Навального перенесли из Симоновского районного суда столицы в Мосгорсуд. Это объяснили наличием большого зала для заседаний, который способен вместить больше журналистов, освещающих этот процесс.