Навального в 16-й раз отправили в ШИЗО

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Алексей Навальный

Находящегося в заключении политика Алексея Навального вновь отправили на 15 суток в штрафной изолятор, сообщил в Twitter его соратник Иван Жданов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Причины не сообщаются. Это уже 16-й случай перевода оппозиционера в ШИЗО с момента начала его заключения.

Навальный получил очередные 15 суток ШИЗО. Сегодня в 9:30 утра была комиссия. Других подробностей пока нет, — написал Жданов.

26 апреля Басманный суд рассматривал ходатайство следствия об ограничении Навального в ознакомлении с материалами дела об экстремизме. Заседание проходило в закрытом режиме по ходатайству представителя Следственного комитета.

В ходе заседания Навальный заявил, что в отношении него будет возбуждено новое дело, по статье о терроризме. Он рассказал, что обвинение может запросить для него до 30 лет лишения свободы, а дело будет рассматривать военный суд.

Ранее стало известно, что против Навального могут возбудить новое уголовное дело, по статье 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) после того, как он попытался выпроводить из своей камеры соседа-бомжа, «доведенного на этот раз до совершенно животного состояния».