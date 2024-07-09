Навальная высказала ряд обвинений в адрес Путина после заочного ареста

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

Юлия Навальная

Юлия Навальная написала в соцсети X, что удивилась «нестандартной процедуре» после объявления ее в розыск и заочного ареста. Кроме того, она высказала ряд обвинений в адрес президента России Владимира Путина.

Ой, а что, не будет обычной процедуры? Иностранный агент, потом заведение уголовного дела, потом уже арест? — задалась вопросом Навальная.

Сегодня Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал Юлию Навальную. Она также объявлена в розыск. Ее обвиняют по статье об участии в экстремистском сообществе.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана сроком на два месяца. Отсчет начнется с момента экстрадиции Навальной в РФ или с момента задержания ее на территории государства. В то же время на сайте городских судов нет информации о состоявшемся заседании по мере пресечения, а карточку Навальной не удается найти в базе розыска МВД.

Ранее Федеральная служба судебных приставов приостановила работу по принудительному взысканию долгов мужа Юлии Алексея Навального. Причиной такого решения стала смерть оппозиционера.

Навальный умер в исправительной колонии № 3 «Полярный волк» 16 февраля 2024 года. Пресс-служба УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщила, что после прогулки осужденный почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание.