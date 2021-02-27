Юлия Навальная впервые появилась на публике после возвращения из Германии

https://static.news.ru/photo/8312e744-7900-11eb-bf84-96000091f725_660.jpg Юлия Навальная Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Жена оппозиционера Алексея Навального Юлия вышла на акцию памяти политика Бориса Немцова. Она впервые с момента возвращения из Германии появилась на публике.

Навальная возложила цветы к народному мемориалу на месте гибели Немцова на Большом Москворецком мосту. Она ни с кем не общалась и не комментировала события последних дней, в том числе этапирование своего мужа, передаёт РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что Навальная отбыла из московского аэропорта Домодедово рейсом во Франкфурт-на-Майне. Официального подтверждения от самой Навальной или её представителей не поступало. 22 февраля она вернулась в Россию.

18 января в России был арестован её муж Алексей, который возвращался из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления нервно-паралитическим боевым веществом «Новичок». В результате московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Политику заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии.

Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года в центре Москвы. В июле 2017 года по обвинению в его убийстве были осуждены пять человек. Заур Дадаев, признанный судом непосредственным исполнителем убийства, приговорён к 20 годам колонии строгого режима. Остальные получили от 11 до 19 лет. Заказчики убийства установлены не были. 27 февраля 2021 года в Москве проходит акция памяти политика, писал NEWS.ru.