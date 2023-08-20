Научрук космических миссий СССР попал в больницу, узнав о падении «Луны-25»

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Михаил Маров

Один из научных руководителей космических миссий Советского Союза академик Михаил Маров в беседе с РБК сообщил о своей госпитализации в Центральную клиническую больницу в Москве после крушения аппарата «Луна-25». Ученый признался, что изучение космоса является делом всей его жизни, а потому он воспринял эту новость предельно серьезно. Михаилу Марову 90 лет.

Я под наблюдением. Как я могу не переживать, это в значительной мере дело жизни. Очень это все тяжело. Но ничего, я надеюсь, что справимся, что у руководства Роскосмоса будет желание, даже осознанная необходимость этот эксперимент повторить, — сказал академик.

В беседе с MK.RU ученый выразил сожаление, что ему так и не удалось увидеть при жизни возрождение лунной программы России. Он призвал не замалчивать причины крушения и прорабатывать ошибки для успешного запуска аппарата в будущем.

Ранее в Роскосмосе сообщили о потере связи со станцией «Луна-25». По данным госкорпорации, это произошло в результате нештатной ситуации, которая помешала выполнить маневр с конкретными параметрами. Там отметили, что аппарат перешел на нерасчетную орбиту и столкнулся с поверхностью спутника Земли.

Станция была запущена 11 августа. Аппарат отделился от разгонного блока и успешно вышел на траекторию полета к Луне. Предполагалось, что естественного спутника Земли станция достигнет 21 августа. Задача космической миссии состояла в поиске воды на Луне.