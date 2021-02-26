Вильфанд пообещал москвичам «привет от весеннего солнышка»

https://static.news.ru/photo/caff7318-7830-11eb-82c5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что стабильно тёплой погоды в Москве и Подмосковье с наступлением марта ждать не стоит. По его словам, первый весенний месяц будет переменчивым.

Метеоролог отметил, что 1 марта наступит только календарная весна, а погода «до весенней дотягивать не будет». Ночные температуры в Москве в первый день марта будут от минус 5 до минус 8 градусов, сказал Вильфанд «Интерфаксу». В области ночью могут наблюдаться морозы до минус 15.

Эксперт добавил, что на фоне двух «мрачных» дней в конце февраля 1 марта всё-таки стоит особняком. В этот день не будет осадков, в связи с повышением давления установится облачная погода с прояснениями.

Поэтому первый привет от весеннего солнышка 1 марта всё-таки можно получить, — сказал специалист.

Вильфанд также предупредил, что в конце февраля и начале марта в столичном регионе сохранится опасная ситуация с гололёдом, и призвал жителей столицы и Подмосковья к осторожности.

Как писал NEWS.ru, ночь на 23 февраля стала самой холодной за зиму в Москве. Столбик термометра опустился до минус 24,1 градуса.