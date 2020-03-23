https://static.news.ru/photo/c0672fae-6cf1-11ea-87d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью запустит серийное производство тест-системы для выявления коронавирусной инфекции COVID-19. Организация входит в структуру Министерства здравоохранения.

Запуск предполагается наладить в течение недели. Тестирование будет осуществляться методом полимеразной цепной реакции, передаёт ТАСС со ссылкой на сообщение центра.

Помимо этого, как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, право подтверждать диагноз, помимо научного центра «Вектор», получат московский противочумный центр и 15 организаций ведомства в российских регионах.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Министерстве здравоохранения назвали даты спада эпидемии в России. По мнению главного внештатного эпидемиолога Минздрава Николая Брико, активность коронавирусной инфекции может пойти на спад в апреле-мае.