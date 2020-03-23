Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью запустит серийное производство тест-системы для выявления коронавирусной инфекции COVID-19. Организация входит в структуру Министерства здравоохранения.
Запуск предполагается наладить в течение недели. Тестирование будет осуществляться методом полимеразной цепной реакции,
Помимо этого, как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, право подтверждать диагноз, помимо научного центра «Вектор», получат московский противочумный центр и 15 организаций ведомства в российских регионах.
Ранее, как писал NEWS.ru, в Министерстве здравоохранения назвали даты спада эпидемии в России. По мнению главного внештатного эпидемиолога Минздрава Николая Брико, активность коронавирусной инфекции может пойти на спад в апреле-мае.
Добавьте наши новости в избранные источники