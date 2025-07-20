Натерла картошку с сыром! Через 10 минут уже едим — обалденные лепешки

Этот рецепт — настоящее спасение для тех, кто любит плотно позавтракать, но не хочет тратить много времени на готовку. Ароматная лепешка с овощами и сыром получается такой же пышной, как пицца, но готовится в разы быстрее. Идеальный вариант для выходного дня, когда хочется порадовать семью чем-то особенным без лишних хлопот!

Сначала приготовим тесто: в глубокой миске смешайте 2 яйца, 1,5 стакана молока и 1,5 стакана теплой воды. Добавьте 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. дрожжей и 1 ч. л. соды, хорошо перемешайте до полного растворения. Постепенно вводите 3,5 стакана муки (около 400 г) и 1 ч. л. соли, замешивая мягкое, немного липкое тесто. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 20–30 минут — оно должно немного подняться.

Пока тесто отдыхает, подготовьте начинку: 1 картофель нарежьте тонкими кружочками, 1 перец — соломкой, а помидор — тонкими дольками. 120 г сыра натрите на крупной терке. Разогрейте сковороду с толстым дном или противень в духовке до 180 °C. Выложите тесто, сверху распределите картофель, затем перец и помидоры, посыпьте сыром. Выпекайте около 25–30 минут до золотистой корочки.

Готовую лепешку можно посыпать свежей зеленью и подавать горячей — хрустящая корочка, нежная серединка и сочная начинка делают это блюдо по-настоящему праздничным!

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