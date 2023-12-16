Наталья Варлей объяснила, почему поддерживает Путина на выборах-2024 Наталья Варлей заявила, что Владимир Путин любит свою страну

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Наталья Варлей

Киноактриса, звезда фильма «Кавказская пленница» Наталья Варлей заявила корреспонденту NEWS.ru, что пришла на собрание группы избирателей в парке «Зарядье» для того, чтобы поддержать действующего президента России Владимира Путина на грядущих выборах. Она подчеркнула, что верит в президента, который любит свою страну.

Я в него верю. <...> [Владимир Путин] — человек, который любит страну, — заявила актриса.

Ранее был опубликован список команды Путина на грядущих выборах президента. В этот список вошли телеведущая Юлия Барановская, писатель Захар Прилепин, певица Юлия Чичерина и другие. Также среди наиболее известных представителей команды отметилась олимпийская чемпионка и супруга пресс-секретаря президента Татьяна Навка, актер Иван Охлобыстин, президент НИИ неотложной детской хирургии Леонид Рошаль, соведущий Елены Малышевой в программе «Жить здорово» иммунолог Андрей Продеус, блогер Дмитрий Пучков, актер Михаил Мамаев, народный артист Владимир Машков, лыжница Елена Вяльбе.

Кроме того, в списке отметился председатель Народного совета ДНР Артем Жога, которому Путин пообещал участвовать в выборах президента 2024 года. Сообщалось, что состав доверенных лиц Владимира Путина на выборах президента обновится на 40% по сравнению со списком кампании 2018 года.