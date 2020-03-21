Депутат Госдумы Наталья Поклонская поздравила Сергея Лаврова с днём рождения. Глава МИД РФ отмечает сегодня юбилей.
С праздником, Сергей Викторович! Открытых границ и никаких «железных занавесов», — написала Поклонская в своём Telegram-канале.
Депутат ГД также вспомнила, что глава российского внешнеполитического ведомства является большим болельщиком московского «Спартака». Она пожелала футбольному клубу много побед.
К 70-летию Сергея Лаврова, возглавляющего МИД уже в течение 16 лет и за этот срок множество раз справлявшегося с решением различных задач государственной важности, NEWS.ru подготовил галерею, в которой собрал кадры самых ярких моментов из жизни и карьерного пути юбиляра.
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