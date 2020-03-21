https://static.news.ru/photo/c553c4ca-6b6e-11ea-9468-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поздравила Сергея Лаврова с днём рождения. Глава МИД РФ отмечает сегодня юбилей.

С праздником, Сергей Викторович! Открытых границ и никаких «железных занавесов», — написала Поклонская в своём Telegram-канале.

Депутат ГД также вспомнила, что глава российского внешнеполитического ведомства является большим болельщиком московского «Спартака». Она пожелала футбольному клубу много побед.

К 70-летию Сергея Лаврова, возглавляющего МИД уже в течение 16 лет и за этот срок множество раз справлявшегося с решением различных задач государственной важности, NEWS.ru подготовил галерею, в которой собрал кадры самых ярких моментов из жизни и карьерного пути юбиляра.