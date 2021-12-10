Наталия Орейро впервые прилетела в РФ по новому паспорту

Получившая осенью 2021 года российское гражданство аргентинская актриса уругвайского происхождения Наталия Орейро впервые приехала в Россию в новом статусе. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Я снова в России <...> Я приехала, чтобы воспользоваться паспортом впервые, — сообщила она.

По словам актрисы, в России она будет участвовать в запуске нового сериала «Дикий ангел», При этом надолго в стране актриса не задержится. Вся её семья находится в Аргентине и ей также ужно успеть туда на рождество.

Также гражданство РФ получил сын Наталии Мерлин. Однако он не смог сопровождать маму в поездке из-за занятий в школе.

В конце октября президент Владимир Путин подписал указ о присвоении Наталии Орейро гражданства России.

Орейро стала популярной в России благодаря роли служанки в сериале «Дикий ангел». Она также известна по фильмам «Богатые и знаменитые», «Клеопатра», «Ты — моя жизнь» и многим другим. Кроме того, она является популярной певицей. Орейро выпустила три полноценных альбома, столько же оригинальных саундтреков и более десятка синглов. Артистка многократно приезжала в Россию с гастролями, посвятила стране несколько песен.