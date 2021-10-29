Наталия Орейро получит российский паспорт в ближайшие дни
Александр Чеков
Александр Чеков
18:19, 29 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Певица и актриса Наталия Орейро принесёт присягу гражданина Российской Федерации и получит российский паспорт в ближайшее время в посольстве России в Аргентине. Об этом РИА Новости сообщили в самом диппредставительстве.
В ближайшее время в посольстве планируется церемония принесения присяги и вручения российского паспорта Наталии Орейро, — сказали в посольстве.
Ранее президент России Владимир Путин присвоил российское гражданство уругвайской певице и актрисе Наталии Орейро, а также её сыну. Она стала популярной в нашей стране благодаря роли служанки в сериале «Дикий ангел».
Орейро также известна по фильмам «Богатые и знаменитые», «Клеопатра», «Ты — моя жизнь» и многим другим. Кроме того, она является популярной певицей. Орейро выпустила три полноценных альбома, столько же оригинальных саундтреков и более десятка синглов. Артистка многократно приезжала в Россию с гастролями, посвятила нашей стране несколько песен.
Ранее в Госдуме заявили, что зарубежные звёзды шоу-бизнеса или спорта легко получают гражданство России, так как их личность не требует проверок.