«Насыщаем войска средствами разведки»: эксперт о поставках иранских БПЛА Эксперт Пылаев объяснил поставки иранских БПЛА в Россию потребностью в средствах разведки

Фото: vk.com/iranian_army

Иранские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) необходимы российским войскам для совершенствования системы наблюдения и разведки, заявил в беседе с NEWS.ru главный редактор журнала «Экспертный Союз» Александр Пылаев. По его словам, дело не столько в боевых и тактических характеристиках предоставляемых дронов, сколько в их массовости.

Мы хорошо знаем, что на передовой пользуются огромным спросом, самые обыкновенные, бытовые «Мавики», которые занимаются видовой разведкой на ближнем радиусе. И задача тут простая, насытить наши войска и пехотные группы средствами наблюдения, и разведки, — сказал Пылаев.

Он добавил, что важную роль будут играть и барражирующие боеприпасы. Беспилотник, вооруженный ими, может зависать над угрожаемыми участками и поражать цели в заданном квадрате, отметил эксперт.

В свою очередь директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин заявил NEWS.ru, что эффективность российской артиллерии резко повыситься, если РФ получит иранские БПЛА. Эксперт добавил, что артиллерия — «основная действующая сила конфликта на Украине и чем больше беспилотников, тем больше целей вы обнаружите и уничтожите».

Ранее стало известно, что Иран передал России первые беспилотники собственного производства. Отмечается, что РФ получила как минимум два типа БПЛА, способных нести боеприпасы для атак на радары, артиллерию и другие военные цели. Также сообщается, что часть из них уже вышли из строя.