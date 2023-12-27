Анастасия Ивлеева не собирается уезжать из России, рассказал Telegram-каналу Daily Storm отец блогера. По словам родителя, если его дочь решила организовать это мероприятие — «значит, надо было так».

Да, я являюсь отцом Насти Ивлеевой, и какие могут быть мои слова [по поводу скандала]? Она — ребенок взрослый. Девка умная. Если она так поступила — значит, надо было так. Настя умный человек. <...> Настя не уезжает из России, ведет свои дела, свой бизнес, — отметил отец блогера.

Также мужчина посоветовал обратить внимание на журналистку Ксению Собчак, которую он назвал иноагентом. Отец Ивлеевой отметил, что общественность «ищет какие-то жареные факты, что-то высасывает из пальца», он считает, что людям стоит заняться своей жизнью, в частности готовиться к Новому году. Родитель телеведущей подчеркнул, что Ивлеева остается его дочерью несмотря на то, что «отказалась» от него.

Давно с ней не общаемся. Но я всегда буду ее поддерживать. Она для меня как была, так и осталась дочерью. Так что я не буду ничего делать против нее, — заключил мужчина.

Ранее Анастасия Ивлеева вновь обратилась к россиянам после скандальной «голой» вечеринки. Блогер опубликовала ролик, который длится чуть более 20 минут. Она призналась, что подобная ситуация публичной «отмены» произошла в ее жизни впервые. Ивлеева отметила, что не знает, как искупить свою вину перед народом.

Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год

Фото: Социальные сети/Global Look Press

Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год

Ведущая Анастасия Ивлеева, получившая награду в номинации «Преображение года», 2017 год

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Ведущая Анастасия Ивлеева, получившая награду в номинации «Преображение года», 2017 год

Анастасия Ивлеева, 2018 год

Фото: Социальные сети/Global Look Press

Анастасия Ивлеева, 2018 год

Нью-Йорк, съемки выпуска «Орла и Решки», 2018 год

Фото: Социальные сети/Global Look Press

Нью-Йорк, съемки выпуска «Орла и Решки», 2018 год

Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко, 2018 год

Фото: Социальные сети/Global Look Press

Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко, 2018 год

Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год

Фото: Социальные сети/Global Look Press

Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год

Анастасия Ивлеева, 2018 год

Фото: Социальные сети/Global Look Press

Анастасия Ивлеева, 2018 год

Ежегодная церемония вручения премии в области поп-музыки «Трансформация», Настя Ивлева и Дмитрий Нагиев, 2018 год

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ежегодная церемония вручения премии в области поп-музыки «Трансформация», Настя Ивлева и Дмитрий Нагиев, 2018 год

Анастасия Ивлеева, 2018 год

Фото: Социальные сети/Global Look Press

Анастасия Ивлеева, 2018 год

Пресс-завтрак музыкальной премии МУЗ-ТВ 2020/2021 в ресторане «Восход». На снимке: телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Нилетто

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-завтрак музыкальной премии МУЗ-ТВ 2020/2021 в ресторане «Восход». На снимке: телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Нилетто

Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак. «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация»

Фото: Социальные сети/Global Look Press

Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак. «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация»

Певец Филипп Киркоров и блогер Анастасия Ивлеева на балу дебютантов журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец Филипп Киркоров и блогер Анастасия Ивлеева на балу дебютантов журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год

Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме АМОКОНФ в ДС «Мегаспорт»

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме АМОКОНФ в ДС «Мегаспорт»

Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо), «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света»

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо), «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Анастасия Ивлеева на фестивале VK Fest, 2022 год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Анастасия Ивлеева на фестивале VK Fest, 2022 год

Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь»

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и певец и блогер Роман Каграманов на музыкальном фестивале VK Fest, 2023 год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и певец и блогер Роман Каграманов на музыкальном фестивале VK Fest, 2023 год

Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь»

Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru