Настоятеля и звонаря храма заподозрили в растлении детей

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Настоятель и звонарь храма Святого пророка Илии в Еврейской автономной области предстанут перед судом из-за растления малолетних. Их подозревают в том, что за 12 лет они совершили насильственные сексуальные действия в отношении 53 мальчиков в возрасте от 12 до 16 лет.

Расследование уголовного дела уже завершено. Сейчас материалы теперь готовят для передачи в прокуратуру, чтобы утвердить обвинительное заключение. Затем его передадут в суд для рассмотрения, пишет MK.ru.

Как следует из результатов следствия, внимание правоохранительных органов священнослужители привлекли в ноябре 2019 года, когда в Следственный комитет обратилась женщина, заподозрившая неладное. В итоге 39-летний настоятель храма в селе Амурзет Октябрьского района иеромонах Спиридон (Юрий Абрамов) и 26-летний звонарь Сергей Моос стали фигурантами 16 уголовных дел.

Среди доказанных эпизодов — растление 14 мальчиков. Один из инцидентов якобы произошёл в Китае, куда Абрамов выезжал с детьми. Некоторые эпизоды датированы 2007 годом.

Подозреваемых задержали на границе России и Китая в конце 2019 года.

Ранее в городе Измаил Одесской области Украины, как сообщал NEWS.ru, директора специализированного дома ребёнка заподозрили в растлении малолетних. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.