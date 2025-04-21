Этот рецепт — настоящая совдеповская версия гуляша из говядины, мясо всегда получается невероятно нежным. Блюдо настолько сочное и ароматное, что сводит с ума! Попробуйте и вы вкус истории!
Ингредиенты:
- 700 г говяжьей грудинки (именно она, а не вырезка!);
- 2 крупные луковицы;
- 3 ст. л. топленого масла;
- 1 ст. л. ржаной муки;
- 2 стакана мясного бульона;
- 1 ч. л. тмина;
- 3 лавровых листа;
- соль, перец по вкусу.
Пошаговый рецепт:
- Мясо нарежьте крупными кубиками (3 × 3 см) — так оно останется сочным.
- В казане/утятнице/сковороде растопите масло, обжарьте лук полукольцами до янтарного цвета.
- Добавьте мясо и жарьте 7 минут, пока не появится румяная корочка.
- Всыпьте муку, перемешайте, чтобы мясо покрылось корочкой.
- Влейте бульон, добавьте тмин и лаврушку.
- Томите под крышкой 2 часа на минимальном огне (имитация печи!).
Настоящий русский гуляш никогда не содержит паприку — только тмин! На второй день вкус становится еще глубже.
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