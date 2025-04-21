Настоящий совдеповский гуляш из говядины: попробуйте вкус истории

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт — настоящая совдеповская версия гуляша из говядины, мясо всегда получается невероятно нежным. Блюдо настолько сочное и ароматное, что сводит с ума! Попробуйте и вы вкус истории!

Ингредиенты:

700 г говяжьей грудинки (именно она, а не вырезка!);

2 крупные луковицы;

3 ст. л. топленого масла;

1 ст. л. ржаной муки;

2 стакана мясного бульона;

1 ч. л. тмина;

3 лавровых листа;

соль, перец по вкусу.

Пошаговый рецепт:

Мясо нарежьте крупными кубиками (3 × 3 см) — так оно останется сочным. В казане/утятнице/сковороде растопите масло, обжарьте лук полукольцами до янтарного цвета. Добавьте мясо и жарьте 7 минут, пока не появится румяная корочка. Всыпьте муку, перемешайте, чтобы мясо покрылось корочкой. Влейте бульон, добавьте тмин и лаврушку. Томите под крышкой 2 часа на минимальном огне (имитация печи!).

Настоящий русский гуляш никогда не содержит паприку — только тмин! На второй день вкус становится еще глубже.

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