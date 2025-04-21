Этот рецепт — настоящая совдеповская версия гуляша из говядины, мясо всегда получается невероятно нежным. Блюдо настолько сочное и ароматное, что сводит с ума! Попробуйте и вы вкус истории!

Ингредиенты:

  • 700 г говяжьей грудинки (именно она, а не вырезка!);
  • 2 крупные луковицы;
  • 3 ст. л. топленого масла;
  • 1 ст. л. ржаной муки;
  • 2 стакана мясного бульона;
  • 1 ч. л. тмина;
  • 3 лавровых листа;
  • соль, перец по вкусу.

Пошаговый рецепт:

  1. Мясо нарежьте крупными кубиками (3 × 3 см) — так оно останется сочным.
  2. В казане/утятнице/сковороде растопите масло, обжарьте лук полукольцами до янтарного цвета.
  3. Добавьте мясо и жарьте 7 минут, пока не появится румяная корочка.
  4. Всыпьте муку, перемешайте, чтобы мясо покрылось корочкой.
  5. Влейте бульон, добавьте тмин и лаврушку.
  6. Томите под крышкой 2 часа на минимальном огне (имитация печи!).

Настоящий русский гуляш никогда не содержит паприку — только тмин! На второй день вкус становится еще глубже.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Медвежья берлога» из картофеля, шампиньонов и колбасы.