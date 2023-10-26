Настоящий квест: можно ли купить «Ладу» и «Москвич» по заводской цене Депутат Хамитов: ограничение комиссии автодилеров приведет к дефициту машин

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Национальный автомобильный союз (НАС) попросил ограничить комиссии дилеров при продаже машин. Руководство организации заявило, что прибыль автодилеров зачастую превышает норму из-за введения комиссии на различные услуги. NEWS.ru попытался отыскать в автосалонах отечественные машины по рекомендованным производителями ценам. Результаты изысканий — в этом материале.

Что предложил Национальный автосоюз

По заявлению вице-президента НАС Антона Шапарина, сегодня продавцы взимают 5% стоимости автомобиля, 9% комиссии — от суммы автокредита и 10% — от стоимости страховых продуктов. По его словам, в итоге все это приводит к резкому росту стоимости автомобилей, а также их недоступности для населения.

НАС попросил Федеральную антимонопольную службу, Минпромторг и Банк России ограничить размер комиссии за оформление кредита на уровне не выше 4 процентов. Также общественники считают необходимым внести изменения в законодательство в сфере торговли автомобилями.

«Дилеры, безусловно, накручивают допы (дополнительные услуги. — NEWS.ru), продают навязанные услуги с одной единственной целью — извлечение дополнительной прибыли. То же самое происходит с кредитами, комиссия в 9% включается в кредит не просто так, а для того, чтобы заработать ещё 9% на машине», — пояснил NEWS.ru Шапарин.

При этом, по его словам, найти в свободной продаже «Ладу» по рекомендованной заводской цене подчас становится настоящим квестом, сделать это непросто.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Автосалон «Лада»

Шапарин также сообщил, что дилеры накручивают цены, в частности, за счет установки на машину дополнительного оборудования по завышенным ценам, например антикоррозийной обработки. Также клиентам продаются дополнительные услуги вроде «помощи на дороге», которой редко кто пользуется. По словам собеседника NEWS.ru, существует «миллион способов завысить стоимость машины», однако за все в итоге заплатит рядовой клиент.

С Шапариным соглашается председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. По его словам, дилеры придумывают самые разные накрутки за допуслуги.

«Раньше работавшие в России транснациональные компании этот процесс очень жестко контролировали. Условно говоря, Ford стоимостью 1 млн рублей не мог продаваться за 2 млн рублей — дилеру бы мгновенно дали по рукам. Сейчас же система разболталась», — пояснил NEWS.ru эксперт.

По мнению Похмелкина, сегодня наблюдается «самая настоящая торговая анархия», а попытки ограничить дилеров вряд ли увенчаются успехом.

Как следит за ценами АвтоВАЗ

В пресс-службе АвтоВАЗа NEWS.ru заявили, что контроль соответствия цен в автосалонах официальных дилеров LADA ведется постоянно с помощью различных инструментов, включая и «тайных покупателей».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Автосалон «Лада»

«Сегодня нет никаких сложностей в приобретении нашего автомобиля по рекомендованной розничной цене. Покупатели также могут воспользоваться инструментом онлайн-покупки автомобилей, в рамках которого им даже предоставляется выгода от рекомендуемой розничной цены», — отметили в пресс-службе.

Рекомендованная розничная цена — это оптимальная стоимость товара в розничной продаже. Ее считает производитель и предлагает розничным продавцам, как правило, в виде рекомендации в договоре поставки товара в магазины, пояснили в пресс-службе.

Можно ли найти машину по рекомендованной цене

Как убедился NEWS.ru, приобрести отечественные машины по рекомендованной заводской цене — задача действительно не из простых. Например, корреспондент так и не смог найти в продаже Lada Granta в минимальной комплектации, на официальном сайте производителя ее стоимость — 699 900 рублей.

Менеджер по продажам официального дилера АвтоВАЗа сообщила, что срок ожидания базовой комплектации Granta — 2–4 месяца. Взамен она предложила приобрести машину в другой комплектации за 998 610 рублей. Таковая была в наличии.

Базовую версию трехдверной Niva Legend за обещанные производителем 829 900 рублей в салоне найти тоже не удалось, нам предложили приобрести такую машину 2022 года выпуска за 901 000 рублей. Впрочем, российский внедорожник в «базе» нашелся у другого дилера в Москве. Однако Lada Granta в минимальной комплектации у этой компании не оказалось: там заверили, что подобные машины не поставляют уже с весны.

Представитель автосалона Lada на западе Москвы рассказал, что «голую» Lada Granta можно заказать, однако привезут ее не ранее декабря, на эту модель, по его словам, образовалась очередь. Вместо этого предложили «немного добавить» и купить Lada Vesta в комплектации Life за 1,5 млн рублей. В салоне также рассказали, что простых комплектаций Lada Vesta «не видели уже месяца четыре», их просто не поставляют.

Отдельная история с «Москвичом» — отыскать кроссовер «Москвич 3» в базовой версии за заявленные 1 930 000 рублей NEWS.ru не удалось. Менеджер одного из автосалонов предложил купить эту машину в «базе» за 2 220 000 рублей. Впрочем, в компании были готовы обсудить и дополнительные скидки, но только при личной встрече.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Автосалон «Москвич»

Представитель другого салона обозначил аналогичную стоимость машины в указанной комплектации, однако настойчиво предлагал оформить кредит, поскольку это выгодно, а погасить его можно чуть ли не на следующий день. В случае приобретения машины в кредит покупателям пообещали скидку в несколько тысяч рублей.

Что предлагают в Госдуме

Как рассказал NEWS.ru зампред думского комитета по экономической политике Артем Кирьянов, очевидно, что сегодня участники авторынка заботятся о том, чтобы автомобильная торговля не захлебнулась от кредитов на покупку машин, с которых берутся достаточно серьезные комиссионные сборы.

«Когда автомобиль покупается без кредитной поддержки, прибыль автодилера редко превышает 4%, о которых говорится в предложении НАС. Скорее, это 1,5–3%, и это нормальная маржа с точки зрения экономики. Однако, когда речь идет об автокредитах, возможна неспособность заемщика исполнять свои обязательства, при этом автомобиль не может быть объективно релевантным залогом, поскольку его стоимость после покупки и некоторого срока эксплуатации может серьезно упасть», — рассказал Кирьянов.

Таким образом, по его словам, в определенном смысле речь идет о повышении качества кредитов, «охлаждении» этого рынка и более аккуратном отношении некоторых автодилеров при продажах в кредит.

Правда, предложенные меры не вполне достаточны для достижения результатов, констатировал депутат. По его мнению, следовало бы подумать о дополнительном регулировании со стороны ЦБ по автокредитам с той целью, чтобы их стоимость для людей была минимально возможной, а количество невозвратов по автокредитам стремилось к нулю.

Россия существует в капиталистической, рыночной парадигме, поэтому ограничивать цены просто невозможно, разве что по самым значимым товарам, пояснил NEWS.ru депутат Госдумы Амир Хамитов. По его ловам, если искусственно обрезать маржу автодилеров, это нарушит схему товарно-денежных отношений и приведет лишь к дефициту машин, появлению черного рынка с ценами вдвое выше, чем были.

«Это мы наблюдали в СССР, где новая машина стоила вдвое дешевле, чем подержанная, из-за того, что в очереди на новую нужно стоять пять лет, а б/у можно хоть завтра купить», — отметил Хамитов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Автосалон «Москвич»

Вместе с тем он признал, что проблема озвучена абсолютно точно — цены на машины завышены. «Во-первых, из-за драконовских ввозных пошлин, налога на утилизацию, во-вторых, из-за стремления дилеров торговать машинами как в последний раз. Они пытаются урвать прибыль, опасаясь новой черной полосы, как в 2022 году, когда рынок просел в разы. Это толкает эту сферу к картелизации, чтобы минимизировать конкуренцию продавцов и все имели одинаковый высокий бенефит. Проигрывают в этой ситуации только наши граждане», — заключил депутат.

По его оценкам, проблему нужно решать силами ФАС, а также либерализацией условий торговли импортными машинами.

Что говорят дилеры и производители

Дилеры, в свою очередь, оппонируют общественникам. Вице-президент профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов заявил NEWS.ru, что предложение Национального автосоюза носит ,скорее, популистский характер и «не несет пользы для решения реально существующих в отрасли проблем».

«Автомобильный рынок и так один из самых конкурентных и прозрачных в экономике. Ни один дилер не имеет на нем сколько-нибудь значимой доли и не может навязывать какие-либо условия ни потребителям, ни партнерам, в том числе банкам. К сожалению, происходит наоборот — бесправное положение дилеров в дилерских соглашениях позволяет автопроизводителям навязывать им невыгодные условия работы», — пояснил Жигалов.

При этом условия выплаты и размер комиссионного вознаграждения за продажу финансовых продуктов могут быть установлены только на конкурентной основе двусторонними соглашениями с банками и не определяется дилерами в одностороннем порядке, указал эксперт.

Читайте также:

Стало известно, во сколько обойдутся отечественные машины для чиновников

Стало известно, сколько подержанных машин купили в России с начала года

Стало известно, как подорожало обслуживание автомобилей в России

Стало известно количество китайских автомобильных брендов в России

На сколько подорожают легковые автомобили в России в 2024 году