Настоящий деревенский борщ: секретный рецепт моей бабушки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда за окном холодает, нет ничего лучше тарелки ароматного наваристого борща. Этот рецепт передается в нашей семье уже четыре поколения, и я готова раскрыть все его секреты. В отличие от городских вариантов, наш борщ получается особенно душистым и насыщенным благодаря маленьким хитростям.

Сначала варим крепкий бульон на говяжьей грудинке с косточкой — это основа вкуса. Пока мясо варится (не менее 2 часов), подготавливаем овощи. Свеклу трем на крупной терке и тушим отдельно с томатной пастой и каплей уксуса — так она сохранит яркий цвет. Морковь трем, лук режем мелко, а картофель — крупными кубиками.

Особый секрет — добавить в конце горсть свежей рубленой капусты и пучок зелени (укроп, петрушка, немного кинзы). Обязательно дать борщу настояться под крышкой 2–3 часа — тогда все вкусы «поженятся», как говорила бабушка. Подаем со сметаной, ржаным хлебом и сальцем с чесноком.

Ранее сообщалось, что если вы на ПП, но хотите чего-то сытного и ароматного, попробуйте диетический вариант чашушули. Это грузинское рагу с мясом и овощами легко впишется в ваш лимит калорий, если приготовить его правильно. В порции всего 220 ккал.