Настоящая сварщица, слёзы крановщицы и безопасность полётов по-женски

В мире осталось мало сфер, где бы женщины не трудились наравне с мужчинами. Запреты на работу вызывают недовольство и поиск возможности трудоустроиться в обход законодательства. В России перечень профессий, запрещённых для женщин, был составлен ещё в 1978 году и содержал 456 позиций. С 1 марта 2022 года вступит в силу приказ Минтруда о сокращении этого списка в четыре раза. Дамы смогут водить электропоезда, тракторы, работать автослесарями, авиамеханиками. Однако мысль о том, что женщина должна быть воспитателем, продавщицей или медсестрой, всё ещё сильна в нашем обществе. В материале NEWS.ru — истории женщин, которые отважились сломать стереотипы и добились успеха в «неженских» профессиях.