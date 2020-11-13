Журналисты оценили наследство Джигарханяна

https://static.news.ru/photo/fb6d8b52-2691-11eb-b53c-fa163e074e61_660.jpg Степан Джигарханян Фото: st_jigar/instagram.com

Народный артист СССР Армен Джигарханян владел частью трёхкомнатной квартиры в Староконюшенном переулке в Москве, общей стоимостью 30 млн рублей. Кроме того, артисту принадлежала однокомнатная квартира в Красногвардейском районе площадью 54 квадратных метра и стоимостью около 5 млн рублей.

Трёхкомнатная квартира досталась Джигарханяну от московских властей, позже он её приватизировал, а после развода с Татьяной Власовой ему отошла половина недвижимости. Позже он её продал, но часть денег с продажи по доверенности сняла со счёта его следующая жена Виталина Цымбалюк-Романовская. Впоследствии предприниматель, купивший эту часть квартиры, вернул артисту собственность и теперь пытается взыскать с Цымбалюк-Романовской снятые деньги, сообщает KP.RU.

Как писал NEWS.ru, Виталина Цымбалюк-Романовская, пианистка и третья жена Джигарханяна, сообщила, что не рассчитывает получить наследство после его смерти. По её словам, у них не было общего имущества и никаких судов на этот счёт также не было.

Единственным наследником по завещанию Армена Джигарханяна является его приёмный сын Степан. Брак с его матерью, Татьяной Власовой, Джигарханян расторг в 2015 году. Источник из окружения актёра сообщил, что изначально завещание было составлено на Цымбалюк-Романовскую, но Джигарханян его отменил.

Джигарханян и Цымбалюк-Романовская расстались в 2017 году после двух лет брака. Режиссёр, который был старше своей супруги на 40 лет, обвинил её в мошенничестве и покушении на свою жизнь. После развода Джигарханян воссоединился с прежней женой Татьяной Власовой.

Артист скончался 14 ноября в 06:00 от остановки сердца. Врачи пытались реанимировать его, но безуспешно. Любимцу публики было 85 лет. 3 октября он отпраздновал свой день рождения.