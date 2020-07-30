Наследник Булгакова объяснил популярность «Мастера и Маргариты» в тюрьмах

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Наследник писателя Михаила Булгакова Сергей Шиловский не удивился популярности романа «Мастер и Маргарита» среди российских заключённых. Он напомнил, что это произведение было признано одним из самых известных среди всех, что были созданы в XX веке.

Он подчеркнул, что «за решёткой сидят те же люди, что и на свободе».

Я не вижу в этом ничего удивительного. Считаю, всё это закономерно, — цитирует Шиловского «Политика сегодня».

Внук последней супруги Булгакова Елены возглавляет фонд писателя, ему также принадлежат авторские права на произведения автора.

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний опубликовала список из десяти наиболее популярных книг в российских колониях. На втором месте после «Мастера и Маргариты» оказался роман Фёдора Достоевского «Преступление и наказание», а на третьем — «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма.

Помимо этого арестанты предпочитают произведения Льва Толстого «Война и мир», «Анна Каренина» и «Воскресение», а также «Трёх мушкетёров» Александра Дюма, «Отверженных» Виктора Гюго, «Тихий дон» Михаила Шолохова и «Братьев Карамазовых» Фёдора Достоевского.

Ранее, как писал NEWS.ru, герои романа «Мастер и Маргарита» возглавили рейтинг популярных пар у российских читателей. В список народных предпочтений также вошли Грей и Ассоль из повести Александра Грина «Алые паруса», Александр Григорьев и Екатерина Татаринова из романа Вениамина Каверина «Два капитана», Пётр Гринёв и Маша Миронова из повести Александра Пушкина «Капитанская дочка», а также Пьер Безухов и Наташа Ростова из романа Льва Толстого «Война и мир».