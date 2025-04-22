Нашествие клопов на дачах у россиян. Избавиться от этой заразы на огороде помогут несколько растений — они настоящие спасатели в борьбе с вредителями, которые могут загубить весь ваш урожай.
Источники заражения:
- Сорняки и дикорастущие травы — клопы мигрируют с полей и лесов.
- Зараженная рассада или почва — личинки могут прятаться в грунте.
- Соседние участки — насекомые переползают в поисках пищи.
Предотвратить появление клопов и справиться с их нашествием на дачу можно, если высадить эти растения на участке:
- Пижма — ее резкий запах невыносим для клопов. Разложите пучки у грядок и в теплице.
- Полынь — природный инсектицид. Отвар из листьев можно опрыскивать на растения.
- Багульник («клоповник») — ядовит для вредителей, но требует осторожности.
- Мята и мелисса — эфирные масла дезориентируют клопов.
- Чеснок — посадки между грядками создают барьер для насекомых.
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