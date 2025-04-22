Нашествие клопов на дачах у россиян: источники заразы и растения-спасатели

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Нашествие клопов на дачах у россиян. Избавиться от этой заразы на огороде помогут несколько растений — они настоящие спасатели в борьбе с вредителями, которые могут загубить весь ваш урожай.

Источники заражения:

Сорняки и дикорастущие травы — клопы мигрируют с полей и лесов. Зараженная рассада или почва — личинки могут прятаться в грунте. Соседние участки — насекомые переползают в поисках пищи.

Предотвратить появление клопов и справиться с их нашествием на дачу можно, если высадить эти растения на участке:

Пижма — ее резкий запах невыносим для клопов. Разложите пучки у грядок и в теплице.

Полынь — природный инсектицид. Отвар из листьев можно опрыскивать на растения.

Багульник («клоповник») — ядовит для вредителей, но требует осторожности.

Мята и мелисса — эфирные масла дезориентируют клопов.

Чеснок — посадки между грядками создают барьер для насекомых.

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