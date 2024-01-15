Нашелся выигравший миллиард рублей в лотерее житель Тюмени «Столото»: выигравший миллиард рублей житель Тюмени обратился за выигрышем

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Житель Тюмени, который выиграл один миллиард рублей в новогоднем розыгрыше, обратился за выигрышем, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Столото». Россиянин одержал победу в розыгрыше 1526-го тиража «Русского лото».

Лотерейный миллиардер обратился в лотерейный центр в Москве для получения выигрыша и завершает процесс оформления формальностей, — заявили в компании.

При этом за миллионными выигрышами в компанию уже обратились четверть участников. В общей сложности по одному миллиону рублей в рамках розыгрыша выиграли 87 граждан.

Ранее в «Столото» заявили, что ожидают обращения жителя Тюмени, который выиграл миллиард рублей в новогоднем тираже «Русского лото». Представители компании призвали участников проверить лотерейные билеты, напомнив, что, помимо главного приза в один миллиард, также были разыграны несколько миллионов рублей и другие крупные выигрыши.

1 января стало известно, что тюменец выиграл главный приз тиража «Новогодний миллиард» в рамках лотереи «Русское лото». Он стал третьим лотерейным миллиардером в стране. В компании уточнили, что мужчина приобрел 10 лотерейных билетов 7 декабря в розничной точке продаж в тюменском ТЦ «Дарина».