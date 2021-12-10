Нашедшего рюкзак с 1 млн рублей мужчину обвинили в краже

Житель Сочи ночью на одной из остановок забыл рюкзак, в котором находились документы и 1 млн руб. Когда он вернулся, рюкзака уже не было. Позже полиция задержала 22-летнего молодого человека, нашедшего имущество потерпевшего. Как сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю, в отношении парня завели уголовное дело.

Изучив записи камер видеонаблюдения, установленных в районе совершения противоправного деяния, стражи правопорядка составили ориентировку на розыск подозреваемого, которую направили всем наружным нарядам полиции. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личность и место проживания подозреваемого. Полицейские задержали 22-летнего неработающего местного жителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, — говорится в сообщении.

Оказалось, что документы, находящиеся в рюкзаке, мужчина выбросил, а часть денежных средств потратил на личные нужды. Теперь назадачливому злоумышленнику грозит статься за кражу с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Ранее сообщалось, что из конно-спортивных клубов Подмосковья была совершенасерия краж дорогих лошадей. Отец и сын делали из них колбасные изделия в кустарных условиях, преступники задержаны.