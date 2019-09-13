https://static.news.ru/photo/0ac5c5a6-d53f-11e9-a966-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Средний возраст жителя России на 1 января 2018 года составил 40,02 года, свидетельствуют последние данные Росстата. За почти десятилетие, с 1 января 2009 года этот показатель вырос на 1,22 года.

Разница среднего возраста между мужчинами и женщинами — пять лет. При этом представители сильного пола оказались моложе — 37,26 года против 42,41 года.

Самым молодым регионом страны стала Чечня. Средний возраст жителя республики — 28,68 года. На втором месте Тува (29,75). Следом идут Ингушетия (31,55) и Дагестан (32,97). В пятёрке возрастных регионов Тамбовская (43,4), Тульская (43,31), Рязанская (42,79), Пензенская (42,62) области и Москва (42,3).

По словам экспертов, 40 лет — это нормальный средний возраст, которой характерен для большинства развитых стран. Главный фактор, влияющий на этот показатель, — низкая рождаемость, передаёт RT .

Ранее News.ru писал, что Следственный комитет России выразил обеспокоенность участившимися случаями пропажи детей. В ведомстве отметили, что число безвестного исчезновения несовершеннолетних в РФ в 2019 году выросло на 7%.